Schocknachricht für Düsseldorfer TV-Sternchen : Diebe brechen Evelyn Burdeckis Auto auf, während sie sonnt

Düsseldorf Erst fliegt sie bei „Let’s Dance“ raus, dann wird auch noch ihr Auto aufgebrochen. Auf der Fotoplattform Instagram schildert Evelyn Burdecki, was genau passiert ist, während sie sich am Oberkasseler Rheinufer sonnte.

Einen Tag nach ihrem „Let‘s Dance“-Aus musste Evelyn Burdecki einen weiteren Schock verkraften: Unbekannte knackten am Samstag am Oberkasseler Rheinufer ihr Auto auf, während sie mit einer Freundin in der Sonne lag, und klauten die Sachen daraus. Darunter war auch eine Tasche, die ihr ihre „geliebte Oma“ vermacht hatte, die bereits verstorben ist. Die Vennhauserin Burdecki, die als Dschungelkönigin und durch mehrere andere TV-Auftritte mittlerweile eine gewisse Popularität besitzt, veröffentlichte auf der Fotoplattform Instagram einen Film zu dem Autoaufbruch und schildert darin recht detailliert, was passiert sein könnte. Ihr Auto stand demnach genau unter der Oberkasseler Brücke, Burdecki sucht nach Zeugen für Samstag um 18 Uhr. Sie erstattete auch Anzeige bei der Polizei, die ihr erklärt haben soll, dass die Täten offenbar über einen Trick mit der Fernbedienung an die Sachen in ihrem Auto kamen. Laut der Bestohlenen liegt der Schaden bei 7000 Euro. „Eine Chanel-Handtasche im Wert von 5000 Euro wurde mir aus dem Auto geklaut“, offenbart die Dschungelkönigin. Auch ihr Portemonnaie samt aller Ausweise und Karten seien weg, wie RTL berichtet. Sie versuche, positiv zu denken: „Ich hoffe, dass die Diebe schnell gefasst werden.“