„Audi-Bande“-Prozess in Düsseldorf : Mutmaßliche Geldautomaten-Gangster schweigen vor Gericht

Düsseldorf Drei mutmaßliche Gangster der sogenannten „Audi-Bande“ stehen seit Montag in Düsseldorf vor dem Landgericht. Zum Prozessauftakt äußerten die Angeklagten sich nicht zu den Tatvorwürfen.

Szenen wie in einem TV-Krimi sollen die drei Männer in wechselnder Tatbeteiligung zwischen Juni 2017 und Juni 2018 an insgesamt sieben Tatorten geliefert haben: Vermummt mit Sturmhauben, alle schwarz gekleidet und nachts angereist aus den Niederlanden in PS-starken Audi-Limousinen mit gestohlenen Kennzeichen, legte das Täter-Trio reihenweise Geldautomaten in Schutt und Asche. Eigens dafür mitgebrachtes Gas sollen sie in die Bankautomaten eingefüllt und laut Anklage „unter erheblicher Fremd- und Eigengefährdung“ gezündet haben, um das eingelagerte Bargeld zu erbeuten.