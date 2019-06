Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf : Geldautomaten gesprengt – Audi-Bande steht vor Gericht

Düsseldorf Die drei Männer reisten nachts aus den Niederlanden an - bevorzugt in PS-starken Audi-Limousinen -, sprengten Geldautomaten und erbeuteten dabei mindestens 600.000 Euro. Am Montag beginnt der Indizienprozess.

Eine besondere Art von Grenzverkehr aus den Niederlanden beschäftigt in den nächsten fünf Monaten eine Strafkammer des Landgerichts.

Drei Männer kamen laut Anklage nämlich immer nachts in gestohlenen Luxus-Autos über die Grenze, alle trugen dann schwarze Kleidung – und im Handgepäck hatten sie neben Abhöranlagen für den Polizeifunk auch Gasflaschen mit explosivem Inhalt.

Bei Sprengungen von Geldautomaten soll das Trio (26/28/31) in mindestens sieben Fällen im stark erweiterten Umfeld von Düsseldorf, aber auch in Magdeburg jeweils Automaten mit Gas befüllt und in die Luft gejagt haben. Über 600.000 Euro Bargeld soll ihnen in die Hände gefallen sein. Heute beginnt ihr Indizienprozess.

Monatelang war eine eigens gegründete Ermittlungsgruppe aus deutschen und niederländischen Beamten allen erdenklichen Hinweisen und Spuren gefolgt, bis im Herbst 2018 die Festnahme dieser drei Angeklagten gelang – und weiterer Täter aus deren Bereich.

Als straff organisierte Bande soll die Gruppe von den Niederlanden aus operiert haben. So hatten sie angeblich in speziell dafür angemieteten Garagen, die ihnen als Bunker dienten, stets alle nötigen Tatmittel gelagert – darunter auch Ausrüstung für die Sprengungen und technisches Gerät zum Abhören des deutschen Polizeifunks.

Die Ermittler sind sicher: Fuhren die Täter nachts an jenen Garagen mit frisch gestohlenen, PS-starken Audi-Limousinen vor, brauchten sie nur kurz zu stoppen, um das Equipment einzuladen – und dann bei den zuvor sorgsam ausbaldowerten Automaten vorzufahren.

Um das dort gelagerte Bargeld zu erbeuten, nahmen sie laut Anklage erhebliche Gebäudeschäden in Kauf, allein bei den sieben Anklagepunkten addieren sich diese Sachschäden auf mehr als 100.000 Euro.

Nur in zwei Anklage-Fällen sollen sie leer ausgegangen sein: In Mönchengladbach ließen die „schwarzen Männer“ drei Geldkassetten mit fast 200.000 Euro fallen, als ein Streifenwagen der Polizei versuchte, das Trio auf der Flucht zu stoppen. In Castrop-Rauxel mussten sie ihre Automaten-Sprengung sogar kurz vor der Zündung abbrechen, weil vor der Bank ein Zeuge einparkte.