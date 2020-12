„Querdenken“-Protest in Düsseldorf : 19 Strafanzeigen bei Corona-Demo

„Querdenken“-Protest in Düsseldorf

Düsseldorf Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung, drei Bengalos wurden gezündet. Der Veranstalter kritisiert die Einsatzkräfte, weil sie Hooligans auf das Gelände ließen.

Nach der „Querdenken“-Demonstration und den Gegenprotesten am Sonntag hat die Polizei Bilanz gezogen. So kam es bei den Kundgebungen zu insgesamt 19 Strafanzeigen, darunter eine wegen Körperverletzung, eine wegen Gefangenenbefreiung und drei wegen Landfriedensbruch. Dreimal leisteten Personen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, drei Anzeigen wurden wegen Beleidigung erstellt, zwei Verstöße gegen das Versammlungsgesetz registriert. Zudem habe es drei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz gegeben – im öffentlichen Raum seien Bengalos gezündet worden, sagte ein Polizeisprecher. Weil sich Teilnehmer nicht an Mindestabstand und Maskenpflicht hielten, musste die Veranstaltung zweimal durch das Ordnungsamt unterbrochen werden.