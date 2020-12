Rechtsextreme bei „Querdenken“-Demonstration in Düsseldorf : Abstand halten, bitte

Rechtsextreme bei „Querdenken“-Demonstration in Düsseldorf

Corona-Demonstration am Sonntag in Düsseldorf. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Distanz ist jetzt wichtiger denn je. Bei der Corona-Demonstration aber waren sich „Querdenker“ und Rechtsextreme ganz nah. Die Teilnehmer forderten die Polizei dazu auf, einen Abstand durchzusetzen, den sie selbst nicht einhalten.

Distanz hat in diesen Tagen eine gewichtige Bedeutung. Zum einen natürlich, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Zum anderen, um sich nicht mit denen gemein zu machen, denen man eigentlich besonders fern sein möchte. Bei der Demonstration der Gruppe „Querdenken 211“ am Sonntag haben die Teilnehmer diesen Abstand kaum gehalten. Dabei ging es nicht nur um die eineinhalb Meter zur nächsten Person, sondern um die Distanz zu einer Gruppe, die bei der Kundgebung im Rheinpark auftauchte: Hooligans und Rechtsextreme.

Da trugen Teilnehmer Sturmhauben statt Masken, Jacken der „Bruderschaft Deutschland“, gaben sich als Mitglieder der Partei „Die Rechte“ aus Dortmund zu erkennen, hielten Banner der „Hooligans gegen Salafisten“ (Hogesa) in die Höhe und Fahnen mit dem Schriftzug „Klagt nicht, kämpft!“ – ein Wahlspruch, den auch Soldaten der Wehrmacht genutzt haben. Einigen Demonstranten aus dem „Querdenken“-Spektrum flößte das offensichtlich Angst ein. Mehrfach sprachen Teilnehmer die Polizei auf die Rechtsextremen an und baten darum, dass die Beamten etwas tun. Die aber verwiesen darauf, dass es sich um eine öffentliche Versammlung handele, an der jeder teilnehmen dürfe. Auch von der Bühne wurde die Anwesenheit der Hooligans mehrfach kommentiert – und die Gruppe schließlich der Demonstration verwiesen.