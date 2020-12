Sana Krankenhaus in Benrath : Düsseldorfer Klinik setzt auf weltweit einzigartige Herzbehandlung

Düsseldorf Das Sana Krankenhaus in Benrath setzt als weltweit erstes und einziges Krankenhaus den neuen Globus-Katheter zur Behandlung von Vorhofflimmern ein

Der erfahrene Herzspezialist leitet seit Oktober vergangenen Jahres als Chefarzt die Abteilung für Rhythmologie – das ist die Behandlung von Herzrhythmusstörungen – in Benrath. Die Entwicklung des Globus-Katheters begleitet der 56-Jährige als „Medical Advisor“ seit acht Jahren und hat weltweit die ersten Patienten mit diesem neuen Katheter im Rahmen einer klinischen Zulassungsstudie in Zürich behandelt. Mitte November begann in Benrath nun eine weitere Katheter-Studie, bei der der Globus-Katheter gemeinsam mit dem so genannten 3D-Mapping – dem Erstellen einer elektronischen Landkarte des Herzinneren – eingesetzt wird.