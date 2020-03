Coronavirus : Stadt Düsseldorf gibt Umweltspuren frei und reduziert Publikumsverkehr

Düsseldorf Die Stadt gibt die Umweltspuren wieder für den normalen Verkehr frei. Grund: Aktuell wolle man keine Anreize schaffen, mit Bus und Bahn zu fahren.

Düsseldorf fährt das öffentliche Leben herunter, will dies aber nicht zu radikal machen. Modegeschäfte sollen, so der Stand vom Montagnachmittag beispielsweise geöffnet bleiben. Die Fakten des Tages:

Die Zahlen Aktuell sind in der Landeshauptstadt 80 Menschen durch das Coronavirus erkrankt, 200 befinden sich in Quarantäne. Eine Person konnte die Quarantäne verlassen. Ein Mensch ist gestorben.

Die Umweltspuren Am Dienstagmorgen gab es im Süden wieder Staus. Die Stadt gab daraufhin alle Umweltspuren für den normalen Verkehr frei. Eine Kehrtwende, zuvor hatte die Stadtspitze diese Anregung nicht umsetzen wollen. „Die Umweltspuren sollen ein Anreiz sein, auf Bus und Bahn umzusteigen“, so OB Thomas Geisel am Montag, „den müssen wir jetzt aber nicht setzen.“ Experten empfehlen, wegen der Verbreitung des Virus auf Bus und Bahn möglichst zu verzichten.

Der Test Da es mittlerweile Infektionsketten in Düsseldorf gibt, wird nicht mehr auf jeden Corona-Verdacht hin ein Test gemacht. Dies soll nur noch geschehen, wenn die betreffende Person für die Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur wichtig ist (Ärzte, Pflegepersonal, Awista etc). Bei typischen Anzeichen wie Husten, Fieber, Gelenkschmerzen sollen die Menschen in Quarantäne gehen – die meisten Verläufe seien nicht so schwer, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Klaus Göbels. Die Bescheinigung für den Ausgleich von Verdienstausfällen gibt es von der Stadt. Wenn Menschen unter besonderen Symptomen wie Luftnot leiden, sollen sie den Rettungsdienst unter 112 alarmieren.