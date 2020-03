Schule in Düsseldorf : Wir werden euch vermissen

Schule in Düsseldorf

Autorin Annika Wanders unterrichtet am Görres-Gymnasium Latein und Deutsch. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Schulen sind zu, gelernt wird zu Hause. Für die Lehrer ist das mindestens so schlimm wie für die Schüler, meint unsere Kolumnistin.

Jetzt gibt es nur noch ein Thema: Corona. Ich werde morgen in eine leere Schule kommen. Das macht mir Angst. Ich bin verunsichert wie alle. Ich habe mit Absicht keine Nudeln gekauft, wie um mir zu sagen: „Keine Panik. Du bleibst cool.“ Dafür habe ich eine Packung Reis mitgenommen: Wem will ich also etwas vormachen? Und nun auch noch darüber schreiben?