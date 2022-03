Corona-Pandemie : Noch immer hohe Zahlen in Düsseldorf

Eine Frau wird auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Deutlich mehr als 1300 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, bislang 753 Todesfälle und eine stetig steigende Sieben-Tage-Inzidenz - die Pandemie hat auch Düsseldorf nach wie vor im Griff.

Seit Anfang März kennt die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf nur eine Richtung: nach oben. Mittlerweile ist der Wert auf 1418,5 gestiegen. Der bisherige Höchstwert wurde mit 2201,7 Anfang Februar erreicht.

In NRW ist Inzidenz am Montag leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montag mit 1349,8 an. Am Sonntag hatte er noch bei 1394 gelegen. Bundesweit lag der Wert am Montag bei 1543,0 und damit etwas höher als am Sonntag (1527).

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Sonntag bei 2525,0 gelegen hatte, wurde er am Montag mit 2233,4 angegeben. Noch höher war die Inzidenz in NRW nur im Landkreis Düren mit 2367,1. Die geringste Inzidenz hatte Gelsenkirchen mit 702,8.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 134.393 (+1345) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 15.900 Personen in Düsseldorf infiziert. Vor einem Jahr waren es 639.

Von den Infizierten werden 187 (Vorjahr 80) in Krankenhäusern behandelt, davon 14 (Vorjahr 20) auf Intensivstationen. 117.700 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 753 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 1418,5 (Vortag 1368, vor einem Jahr 58,7).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 98 Bewohner und 112 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 11.3.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im März bisher 415 Kinder, 160 Personen aus dem Betreuerstab sowie 14 weitere Personen infiziert (Stand 11.3.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im März bisher 1353 Fälle bei Schülern, 140 beim Lehrpersonal sowie 24 bei weiteren Personen registriert (Stand 11.3.).

Impfzahlen Am Sonntag war die städtischen Impfstellen in Düsseldorf geschlossen. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 542.254 Menschen geimpft worden, davon haben 524.756 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 384.524 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

