Mobilität in Düsseldorf : E-Roller Eddy fährt jetzt auch durch Gerresheim

Düsseldorf Die Stadtwerke haben die Straßenzüge Benderstraße, Heyestraße, Dreherstraße und Pöhlenweg/Torfbruchstraße in ihr Geschäftsgebiet aufgenommen.

In vielen Stadtteilen ist Eddy ein gern gesehener Gast: Die grünen E-Roller zum Ausleihen sind mit umweltfreundlich erzeugtem Strom unterwegs und bieten dank E-Antrieb Fahrspaß ohne Parkplatz-Sorgen. In Gerresheim allerdings wurde Eddy selten gesehen, weil der Stadtteil bislang nicht zum Geschäftsgebiet zählte. Das ist inzwischen anders, denn nun gehört Eddy auch zu Gerresheim. Und das soll nach erfolgreicher Probezeit auch so bleiben, versprechen die Stadtwerke als Betreiber.