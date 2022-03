Krieg in Europa : Willkommensklassen für ukrainische Schulkinder

Düsseldorf Noch stehen die Pläne für die Beschulung der Kinder aus der Ukraine ganz am Anfang. Unterstützung könnte es durch Kräfte der ukrainischen Sonntagsschule geben. Was sonst noch angedacht ist.

Schon bald könnten in Düsseldorf für aus der Ukraine geflüchtete Kinder besondere Willkommensklassen eingerichtet werden. „Bislang wurden nur vereinzelt Heranwachsende angemeldet; aber wir bereiten uns auf mehr Schüler vor“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung . Am vergangenen Freitag hat sie mit den Sprechern aller Schulformen über das Thema gesprochen. Klar ist: Zwei Kollegen der Schulaufsicht werden von dieser Woche an die Verteilung organisieren.

Eigene Willkommensklassen wird es voraussichtlich an den weiterführenden Schulen geben. „Unter anderem haben sechs der insgesamt 13 Realschulen ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklärt“, sagt Wandt. An den Grundschulen werde es wohl darauf hinauslaufen, die einzelnen Kinder zunächst in die regulären Klassen zu integrieren. Sollten sich unter den Heranwachsenden auch potenzielle Gymnasiasten befinden, werden diese vorzugsweise an Standorten untergebracht, an denen in diesem Jahr Plätze frei geblieben sind. „Dafür könnte das Benrather Schloß-Gymnasium infrage kommen – aber wir befinden uns noch in Vorüberlegungen“, betont Wandt.