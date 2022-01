Corona-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt bei 406

Die Zahl der Neuansteckungen erreicht auch in Düsseldorf neue Höchstwerte. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Von 100.000 Düsseldorfern haben sich in der vergangenen Woche rechnerisch mehr als 400 mit dem Coronavirus infiziert – der höchste Wert seit Pandemiebeginn. So ist die Lage am Mittwoch in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Pandemiebeginn im März 2020 haben sich 50.081 Menschen in Düsseldor mit dem Coronavirus infiziert, am Mittwoch vermeldete die Stadt 637 Neuinfektionen. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW sind aktuell rund 3500 Personen in Düsseldorf infiziert. Auch zwei weitere Todesfälle wurden am Mittwoch bekannt, damit sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung 602 Menschen in Düsseldorf gestorben. 122 Covid-Patienten sind derzeit im Krankenhaus, 34 von ihnen auf Intensivstationen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 406,9 und stieg gegenüber dem Vortag (354,1) deutlich.

Corona-Tests Am Dienstag wurden 268 Abstriche in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen. Im städtischen Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 448, durch den mobilen Service weitere 236 Tests durchgeführt.

Impfzahlen 1804 Menschen sind am Dienstag in Düsseldorf geimpft worden.Darunter sind 371 Personen, die ihre erste und 287 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Es wurden 1190 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Seit dem 27.12.2020 sind in Düsseldorf 528481 Menschen geimpft worden, davon haben 497104 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 1285756 Impfungen vorgenommen, darunter 260171 Auffrischungsimpfungen.

Altenheime 34 Senioren und 31 Beschäftigte verschiedener Altenheime sind aktuell positiv auf das Virus getestet. Besonders betroffen sind das Nelly-Sachs-Haus mit zehn infizierten Bewohnern und sieben positiv getesteten Mitarbeitern und das DRK Seniorenzentrum Benrath, in dem sechs Bewohner und drei Mitarbeitende derzeit isoliert sind.

Kindertagesstätten In acht Kitas ist jeweils ein Kind und in drei anderen Kindertagesstätten jeweils ein Mitarbeiter aktuell infiziert.