Oberkassel : Lieder der Knef und eine schlaflose Prinzessin im Theater Luegallee

Oberkassel Die Bühne in Oberkassel hat Erfolgsstücke aus 2021 und einige internationale Musiker im Programm. Chefin Christiane Reichert hat Zuversicht für das neue Jahr.

Das Theater an der Luegallee startet nach einer kurzen Pause am Freitag in das neue Jahr. Bis Sonntag, 16. Januar, steht das Erfolgsstück „Das Meerschweinchen“ auf dem Programm: Das Leben eines jungen Paares gerät wegen eines gen-manipulierten Nagers durcheinander. Am Freitag, 14. Januar, macht das Ensemble die Bühne frei für Thomas Busch. In seinem Programm „In dieser Stadt kenn’ ich mich aus“ interpretiert er mit seinem Pianisten bekannte Lieder der Sängerin Hildegard Knef.