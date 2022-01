Hüttenwesen soll klimaneutral werden : Max-Planck-Institut holt Top-Talente nach Düsseldorf

Düsseldorf Über ein neues Programm sollen die besten Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt zum Forschen zusammengebracht werden. Das Ziel: das Hüttenwesen klimaneutraler machen.

Das Düsseldorfer Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE) hat sich hohe Ziele gesetzt: Über ein neues und international ausgerichtetes Doktorandenprogramm sollen junge Talente aus der ganzen Welt nach Düsseldorf und in die Region gebracht werden. Sie sollen sich in der „International Max Planck Research School on Sustainable Metallurgy“ (IMPRS SusMet) unter anderem mit der Direktreduktion von Eisen beschäftigen, mit Plasmasynthese und Elektrolyse und so letztlich den Weg zu einer klimaneutralen Metallurgie ebnen.