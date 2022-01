Prognose für die Corona-Pandemie in Düsseldorf : „Wir gehen von einer fünften Welle aus“

Jörg Timm ist Direktor des Instituts für Virologie am Düsseldorfer Universitätsklinikum. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Analyse Düsseldorf Die Inzidenz in Düsseldorf liegt bei 354,1 – sie ist so hoch wie in sonst keiner anderen NRW-Stadt. Die Zahlen sind derzeit jedoch mit Vorsicht zu genießen, sagt Virologe Jörg Timm vom Universitätsklinikum. Eine Einschätzung, wie sich die Lage entwickeln wird.