Corona-Pandemie in Wermelskirchen : 211 Omikron-Fälle im Kreis

Wermelskirchen Am Mittwoch gibt es 15 Neuinfizierte in Wermelskirchen. Der Kreis meldet außerdem 211 Corona-Fälle mit der Omikron-Variante, seit diese als besorgniserregend eingestuft wurde. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch 170 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon 15 in Wermelskirchen . Im Kreis sind somit derzeit 1407 Personen infiziert, in der Stadt sind es 148 Infizerte. Insgesamt gelten 111 weitere Personen als genesen. 1889 befinden sich in Quarantäne, das sind 106 Personen mehr als bei der letzten Meldung. Davon sind 172 Personen Wermels­kirchener.

30 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon befinden sich neun Personen in intensivmedizinischer Betreuung und sechs davon an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 236,9.