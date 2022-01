Unterhaltung in Düsseldorf : Das plant das Capitol-Theater für 2022

Im März 2022 kommt die 20er-Jahre-Revue "Berlin Berlin" als Gastspiel in den Kölner Musical Dome. Foto: © all rights reserved by Jens H/Jens Hauer Josefinenstr. 16 D -

Düsseldorf Musicals über Falco, Tina Turner und Heinz Erhardt sind im größten Theater der Stadt in den kommenden Monaten zu sehen, ebenso wie die Revue „Berlin Berlin“.

Das Capitol-Theater an der Erkrather Straße hat wegen der Pandemie ein schwieriges Jahr hinter sich. Viele Termine mussten abgesagt werden, nun stehen aber wieder Shows auf dem Programm. „Das Capitol-Theater ist ein zentraler Bestandteil der Düsseldorfer Kulturszene und das größte Theater der Stadt. Es ist eine tolle Herausforderung, mit einem so renommierten Haus in die Branche einzusteigen und nach den Corona-Lockdowns endlich in 2022 zu starten“, sagt Bettina Riemer, die im Herbst die Theaterleitung von ihrem Vorgänger Henning Pillekamp übernommen hat.

Erstmals in 2022 geht der Vorhang im Capitol für Falco auf. Das Musical zeigt am Samstag, 8. Januar, wie umstritten der österreichische Künstler und seine Musik waren. Zu hören sind in dieser Story die Hits „Rock Me Amadeus“, „Der Kommissar“, „Jeannie“ und andere.

Wieder zu Gast im Capitol wird vom 1. bis 6. Februar das Ensemble von „Berlin Berlin“ sein. Die Show führt in die 1920er-Jahre und zeigt, was die Hauptstadt in Ekstase versetz hat und welche Gefahren aufkamen. Zu erleben sind Songs von Marlene Dietrich, den Comedian Harmonists und Josephine Baker.

Freunde von Swing und Jazz werden sich auf „Sinatra and Friends“ freuen. Am 14. Februar verkörpern die drei Briten Stephen Triffitt, Mark Adams und George Daniel Long die US-Show-Legenden Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. – auch bekannt als das berühmt-berüchtigte „Rat Pack“.

Heinz Erhardt war zwar eher ein Mann des Wortwitzes statt Sänger oder Tänzer – dennoch wird dem Unterhalter am 5. März im Capitol ein Musical gewidmet. Die Zuschauer erleben eine humorvolle und musikalische Reise mit dem Charme der 1950er- und 1960er-Jahre. Schauspieler Thorsten Hamer tritt mit seinem Ensemble und mit der Unterstützung einiger Musiker auf, um Gedichte, Sketche und Lieder Erhardts zu präsentieren.

Die Show „Dancin’ Hollywood“ vom 17. bis 19. März bringt die großen Melodien und Tänze bekannter US-Tanzfilme auf die Bühne. Die Revue spannt einen Bogen vom Klassiker „Singin’ In The Rain“ über die Fifties-Tributes „Grease“ und „Dirty Dancing“, dem Disco-Klassiker der 1970er-Jahre „Saturday Night Fever“ bis hin zum Disney Hit „High School Musical“.

Eine Hommage an eine der größten Sängerinnen ist „Simply the Best“ am 2. April. Das Musical schildert mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben von Tina Turner. Von den Anfangserfolgen, der Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und Aufstieg in den 1980ern bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 1990er-Jahre.

Der Sommer beginnt im Capitol-Theater mit der Rocky Horror Show. Vom 14. bis 26. Juni feiern die Fans das biedere Paar Brad und Janet im Schloss von Dr. Frank’n’Furter. Als Erzähler ist Schauspieler Sky du Mont zu erleben.