Baudenkmal in Düsseldorf : Arbeiten an der Alten Kämmerei sollen bald starten

Arbeiten an der Alten Kämmerei sollen bald starten

Baudenkmal in Düsseldorf

Düsseldorf Im Herzen der Altstadt steht eine große Baumaßnahme an. Die Alte Kämmerei soll saniert und umgebaut werden. Los gehen könnte es Ende Februar/Anfang März.

Ende Februar/Anfang März soll es mit den Arbeiten an der Alten Kämmerei neben dem Rathaus losgehen. Das bestätigt Anna Wortmann, Projektleiterin beim Investor Art-Invest. „Wir befinden uns derzeit im Genehmigungsverfahren, die entsprechenden Bauanträge wurden im vergangenen Jahr eingereicht.“ Man rechne mit einer baldigen Genehmigung der ersten vorbereitenden Baumaßnahmen. Zunächst geht es um den Abbruch des maroden Kelleranbaus, der zur Straße Rheinort liegt, und die Entkernung des Dachs. Mit der Genehmigung des kompletten Bauantrags rechnet Art-Invest im dritten Quartal, dann sollen die wesentlichen Umbaumaßnahmen beginnen.

Bis vor acht Jahren arbeiteten städtische Bedienstete in dem 50er-Jahre-Bau. Wegen hoher Sanierungskosten gab die Stadt den Komplex in Erbpacht ab. Das beim Umbau oder Einbezug von Denkmälern erfahrene Düsseldorfer Planungsbüro SOP öffnet die Fassade mit größeren Fenstern zum Marktplatz. Im Erdgeschoss entstehen flexibel zusammenschaltbare Gastronomie-, Event- und Ausstellungsflächen, darüber moderne Büroflächen, teils in historischem Ambiente.