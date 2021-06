Wettbewerb zum Klimaschutz : CDU liegt beim Stadtradeln in Düsseldorf vor den Grünen

CDU liegt beim Stadtradeln in Düsseldorf vor den Grünen

Rund 35 Teilnehmer radelten mit bei der CDU-Radtour am Samstag. Foto: CDU

Düsseldorf Das Team der Christdemokraten hat bei dem Radfahr-Wettbewerb mehr Kilometer gesammelt als Grüne und SPD. Im Städtevergleich steht Düsseldorf gut da.

Die CDU gilt nicht als die klassische Radfahrer-Partei – allerdings haben die Düsseldorfer Christdemokraten offenbar ihr Herz fürs Rad entdeckt. Das CDU-Team liegt zwei Tage vor dem Ende des Stadtradeln-Wettbewerbs auf Platz 16 von 506 – und damit als bestplatziertes Team aus der Politik zwei Plätze vor den Grünen und sehr weit vor der SPD. Für den Gesamtsieg dürfte es nicht mehr reichen, egal, wie engagiert der Endspurt ausfällt. Um den Düsseldorfer Spitzenrang bei dem Wettbewerb, in dem es um möglichst viele gefahrene Radkilometer geht, kämpfen die Teams von Henkel und Ergo. CDU-Parteichef Thomas Jarzombek zeigt sich dennoch euphorisch über die erste Teilnahme seiner Partei. „Die CDU ist die Radfahr-Partei in Düsseldorf“, meint er.

Ordentlich Kilometer sammelte das CDU-Team am Samstag bei einer Radtour mit rund 35 Teilnehmern, an der neben Jarzombek auch Bürgermeister Josef Hinkel und Christian Rütz, der Vorsitzende der Kleinen Kommission Radverkehr, teilnahmen. Die Gruppe radelte passenderweise zu Standorten, an denen Radwege oder andere neue Verkehrsinfrastruktur entstehen soll – etwa der Fahrradparkturm vor den Bilker Arcaden.