Kölner Erzbischof in der Kritik : Woelki will trotz Protesten Firmung in Düsseldorfer Gemeinde spenden

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, geht durch einen Spalier aus Gemeindemitgliedern, die ihm vor der Kirche St. Maria vom Frieden die Rote Karte zeigen. (Archivfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln/Düsseldorf Kardinal Rainer Maria Woelki war erst vergangene Woche zu einem Krisengespräch in Düsseldorf. Rund 140 Gemeindemitglieder hatten ihm in einem offenen Brief das Vertrauen entzogen.

Trotz Protesten in der Gemeinde will Kardinal Rainer Maria Woelki bei seinem Plan bleiben und am Mittwoch Kindern in Düsseldorf-Gerresheim die Firmung spenden. Das erfuhr nach Informationen unserer Redaktion der Pfarrer der Gemeinde St. Margareta, Oliver Boss, vom Erzbistum Köln. Der Besuch des Kardinals ist nach wie vor umstritten. So war Woelki in der vergangenen Woche zu einem nicht-öffentlichen Krisengespräch in die Gemeinde gekommen.

Dabei hatten mehr als 60 Katholiken dem Erzbischof beim Eintreffen in der Gemeinde symbolisch die „Rote Karte“ gezeigt. Zuvor hatten rund 140 Gemeindemitglieder Woelki in einem offenen Brief das Vertrauen entzogen und ihn gebeten, die Firmungsfeier nicht zu leiten. Ein Anlass der Kritik ist das Bekanntwerden von sexuellen Übergriffen zweier Priester, die früher in der Gemeinde tätig waren. In beiden Fällen wird dem Kardinal vorgeworfen, Fehler gemacht zu haben.

Woelki war in der Gemeinde als Praktikant und später auch als Diakon tätig. Sein Amt als Seelsorger nahm dort seine Anfänge. Auch darum erklärte Woelki bei seinem Besuch, dass „Gerresheim einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Deshalb werde ich meinen Teil gemeinsam mit Monsignore Boss dazu beitragen, dass wir weiter zusammenfinden, vor allem im Sinne der Firmlinge“.

Die Reforminitiative aus der Gemeinde erklärte unterdessen, im Sinne der Firmlinge die bevorstehende Feier nicht durch weitere Protestaktionen stören zu wollen. Zudem hatten Gemeindeverantwortliche mit Firmeltern und Firmanden über einen möglichen Besuch des Kardinals gesprochen.

