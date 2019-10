In der JVA Düsseldorf : Mutmaßlicher Schleuser stirbt in Auslieferungshaft

Düsseldorf Ein 61 Jahre alter Mann ist am Tag nach seiner Festnahme tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Er sollte sich in Rumänien vor Gericht verantworten.

