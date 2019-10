Düsseldorf-Lörick : Geldautomaten-Knacker scheitern - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Mit einem Schweißgerät haben mindestens zwei unbekannte Täter Dienstagnacht versucht, einen Geldautomaten in Lörick aufzubrechen. Dabei lösten sie einen Feuerwehreinsatz aus.

Den Ermittlungen des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte der Polizei Düsseldorf zufolge, machten sich in der Zeit zwischen 23.30 und 23.40 Uhr mindestens zwei unbekannte und maskierte Täter an dem Geldausgabeautomaten einer Bank an der Hansaallee zu schaffen.