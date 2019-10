B8 zeitweise gesperrt : Zwei Verletzte bei Unfall mit Ford Mustang in Düsseldorf

Zwei Verletzte bei Unfall mit Ford Mustang in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Alleinunfall auf der Münchener Straße in Düsseldorf sind in der Nacht auf Montag zwei Menschen verletzt worden. Der Sportwagen wurde komplett zerstört.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich in Düsseldorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Ford Mustang war gegen 2.15 Uhr auf der Münchener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor. Nach Angaben der Polizei von Montagmorgen war die Fahrbahn regennass. Eine erhöhte Geschwindigkeit des Fahrers sei jedoch wahrscheinlich, sagte eine Sprecherin.