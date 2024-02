Internationale Großrazzia gegen Schleuser Europol leitet Einsatz am Dießemer Bruch

Bewaffnete Beamte der Bundespolizei kontrollierten bei einer internationalen Großrazzia gegen Schleuser am gestrigen Mittwoch auch ein Objekt am Dießemer Bruch in Krefeld. Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände ab, bis ein Verantwortlicher für die Lager-Immobilie eintraf, um dann von ihm Informationen über Mieter zu bekommen. Nach Augenzeugenberichten wurden weder Gegenstände oder Akten beschlagnahmt noch Personen festgenommen. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion die Aktion in Krefeld.