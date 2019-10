Düsseldorf-Benrath : Passanten stoppen Räuber nach Überfall auf Juwelier

Benrath In der Benrather Fußgängerzone wurde am Dienstagabend ein Juwelier überfallen. Der Räuber kam nicht weit.

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr versuchte ein bewaffneter Mann, einen Juwelier in der Benrather Fußgängerzone unweit der Straßenbahnhaltestelle auszurauben. Nach Angaben der Polizei war der Verdächtige mit einer Pistole bewaffnet in das Ladenlokal gekommen. Er bedrohte den Verkäufer und wollte ihn dazu zwingen, Wertgegenstände und Bargeld zu überreichen. Der Verkäufer setzte der sich jedoch zur Wehr, wobei es nach Aussagen von Unbeteiligten zu einem Kampf zwischen den Männern gekommen sein soll. Als er auf Gegenwehr stieß, versuchte der Räuber zu fliehen.