Linie 704: Straßenbahn in Düsseldorf entgleist

Düsseldorf In Düsseldorf ist am Montagmorgen eine Bahn der Linie 704 in Fahrtrichtung Derendorf entgleist. Es kommt zu Störungen im Nahverkehr.

Wie die Rheinbahn auf Nachfrage mitteilte, passierte der Zwischenfall gegen 8.10 Uhr am Montag zwischen den Haltestellen Färberstraße und Morsestraße auf der Corneliusstraße in Friedrichstadt.

Die Bahn sei etwa einen Meter bis zur ersten Achse aus den Gleisen gesprungen, sagte eine Sprecherin. Warum das passiert ist, sei derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Es habe danach rund 30 Minuten gedauert, bis die Bahn wieder auf die Gleise gesetzt worden sei. Anschließend hätte es noch rund eine Stunde gedauert, bis die Weichen nachgeschliffen worden seien.

Seit 10 Uhr ist die Strecke laut Rheinbahn wieder freigegeben. Es könne aber noch ein bis zwei Stunden dauern, bis die teilweise über den Hafen umgeleiteten Bahnen wieder im Takt seien.

