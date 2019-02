Brand in Düsseldorf-Pempelfort: Frau stirbt in verrauchter Wohnung

Frau stirbt in verrauchter Wohnung

Brand in Düsseldorf-Pempelfort

Düsseldorf Bei einem Einsatz in Pempelfort konnte die Feuerwehr Düsseldorf die Bewohnerin einer Wohnung nur noch tot bergen. Essen auf dem Herd war angebrannt.

Aufgeschreckt durch einen piepsenden Rauchmelder in einer Wohnung in der Stockkampstraße riefen Nachbarn am Donnerstagabend die Feuerwehr.