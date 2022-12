Gewalttat in Düsseldorf-Flingern 27-Jähriger sticht Mutter nieder

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, das sich am Mittwochmorgen in Düsseldorf-Flingern abgespielt hat. Das meldete die Polizei am Donnerstag. Gegen 9 Uhr soll ein 27-Jähriger seine Mutter in ihrer Wohnung mit einem Küchenmesser niedergestochen haben. Die 52-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.