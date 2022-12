Projekt „Fortuna bewegt“ Wie Fortunas Oberdorf Schülern eine große Freunde machte

Die Idee für das Projekt hatte der Klub selbst. „Gerade was Bewegung mit Kindern und Jugendlichen anbetrifft, wollten wir uns aufgrund von Corona engagieren“, erzählt Christian Lasch, pädagogischer Koordinator des Nachwuchsleistungszentrums. „Wir haben in der Zeitung gelesen, dass die Stadt in diesem Bereich auch sehr viel tut. Dann sind wir auf das Jugendamt zugegangen und haben relativ schnell gemerkt, dass wir offene Türen einlaufen.“ In enger Zusammenarbeit entsteht ein Konzept, das Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren seit Beginn dieses Schuljahres zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten gewährleisten soll; in der Grundschule Mettmanner Straße, aber auch in sechs Kindertagesstätten in Flingern-Süd.