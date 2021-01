Düsseldorf-Mörsenbroich : Bewaffneter überfällt Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Mit einer Schusswaffe hat ein Räuber eine Tankstelle in Düsseldorf-Mörsenbroich überfallen. Er bedrohte eine Angestellte und entkam mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein maskierter Räuber hat am Dienstagabend um 21.10 Uhr die Angestellte einer Tankstelle am Nördlichen Zubringer mit einer Schusswaffe bedroht. Nach seiner Tat flüchtete er mit einer niedrigen Summe Bargeld in unbekannte Richtung.