Polizei sucht auch in Düsseldorf : 13-jährige Janina wird erneut vermisst

Düsseldorf Mitte Dezember war die 13-jährige Janina C. aus Bochum schon einmal tagelang nicht mehr nach Hause gekommen. Sie wurde in Düsseldorf aufgefunden. Nun wird das Mädchen erneut vermisst.

Die 13-jährige Janina C. aus Bochum wird erneut vermisst. Zuletzt wurde sie am 24. Dezember, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Klosterstraße in Bochum gesehen.

Wer hat Janina C. gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Zeugen bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder an jede Polizeidienststelle.