Einsatz in Neuss und Düsseldorf : Feuerwehr rettet Hund aus dem Rhein

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Ungefähr 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Hund zu retten.

Grimlinghausen/Düsseldorf Für einen Großeinsatz der Neusser Feuerwehr sorgte am Sonntag Nachmittag ein Hund, der im Rhein drohte zu ertrinken. Er war in Höhe der Fleher Brücke in den Fluss gesprungen.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, war sie kurz vor 16 Uhr von den Kollegen aus Düsseldorf informiert worden. Dort hatte sich der Hundebesitzer, ein Düsseldorfer, gemeldet und um Hilfe gebeten, weil sein Hund in den Fluss gesprungen war, dann aber nicht gegen die Strömung des Flusses ankam.

Daraufhin rückten vier Löschzüge sowie das Boot der Wehr aus. In Höhe des Grimlinghausener Sporthafens konnten die Einsatzkräfte den Vierbeiner aus dem Wasser ziehen.

Von der Fleher Brücke aus war er vier Kilometer im Rhein getrieben. Am Sporthafen wurde er seinem Besitzer übergeben.

(goe)