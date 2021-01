Festnahme am Hauptbahnhof Düsseldorf : Diebstahl, Drogen und Randale

Düsseldorf Erst bestahl er eine Reisende, dann wurden bei ihm Drogen gefunden und schließlich randalierte er im Krankenhaus - ein 26-Jähriger hielt die Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf Trab.

Diebstahl, Drogen und dann auch noch Randale - die Bundespolizei nahm am Silvesternachmittag einen 26-jährigen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Er stahl einer Frau (32) den Rucksack, führte zwölf Gramm Marihuana mit sich und später randalierte in einem Krankenhaus. Der Festgenommene ging am Neujahrstag in die Haft bis im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens über ihn entschieden wird.