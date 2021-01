Tödlicher Verkehrsunfall in Düsseldorf : 61-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall

Golzheim Eisglätte in den frühen Morgenstunden könnte die Unfallursache gewesen sein. Bereits vor zwei Wochen war es in Düsseltal zu einem ähnlichen tödlichen Fahrradunfall gekommen.

Der 61-jährige Radfahrer, der sich bei einem Sturz am 29. Dezember in Golzheim schwer verletzt hatte, ist am Neujahrstag in einer Düsseldorfer Spezialklinik verstorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer in den frühen Morgenstunden den kombinierten Rad- und Fußweg parallel zum Kennedydamm. In Höhe der Schwannstraße stürzte er möglicherweise aufgrund von Eisglätte und verlor das Bewusstsein. Nachdem er vor Ort behandelt wurde, transportierte ihn der Notarzt zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik. Der Mann trug keinen Helm. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.