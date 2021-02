Vorfall am Düsseldorfer Hauptbahnhof : Schwerbehinderten getreten - Verdächtiger stellt sich

Vorfall am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen, der am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Schwerbehinderten getreten und schwer verletzt haben soll, verlief erfolgreich. Der Gesuchte stellte sich der Polizei.

Ein seit Anfang Februar mit Fotos gesuchter Mann soll im November einen schwerbehinderten Mann am Düsseldorfer Hauptbahnhof getreten und dabei schwer verletzt haben. Jetzt hat er sich gestellt. Die Bundespolizei fahndete nach dem Tatverdächtigen. Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus gebracht werden, dort wurde er wegen mehrerer Brüche operiert.

Bei der Bundespolizei gingen zahlreiche Hinweise ein. Einige Melder gaben an, den Mann schon einmal gesehen zu haben oder ihn entfernt zu kennen. Dies führte noch nicht zur Identifizierung und führte zu weiteren Ermittlungen.

Am Donnerstag schließlich stellte sich der Gesuchte auf einer Polizeiwache in Hagen, nachdem er sich im Fernsehen gesehen hatte. Nach erfolgter Belehrung gab der Mann an, dass er aussagewillig sei. Nach einer Personalienaufnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen.