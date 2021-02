Auto verbrennt bis zur Unkenntlichkeit : Feuerwehr löscht Oldtimer in Tiefgarage

38 Feuerwehrleute waren am Freitagnachmittag in Wersten im Einsatz. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Düsseldorf Am Freitagnachmittag riefen Anwohner die Feuerwehr, weil aus einer Tiefgarage an der Kölner Landstraße in Düsseldorf-Wersten schwarzer Rauch quoll. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Von Andrea Röhrig

Was für einen Oldtimer die Feuerwehr am Freitagnachmittag in einer Tiefgarage an der Kölner Landstraße gelöscht haben, können die Beamten nicht mehr sagen: „Es ist von dem Fahrzeug nicht mehr viel übrig geblieben“, sagt Feuerwehrsprecher Christopher Schuster. Aus bislang ungeklärter Ursache ist das Auto in Brand geraten.

Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte gegen 14.20 Uhr quoll dunkler, schwarzer Rauch aus der Öffnung der Tiefgarage, außerdem waren zwei Ladenlokal im Erdgeschoss des Gebäudes mit Rauch gefüllt. Sofort ließ der Einsatzleiter einen Atemschutztrupp in die 300 Quadratmeter große Garage vorgehen. Zeitgleich kontrollierten Feuerwehrleute das darüber liegende Wohngebäude. Eine Familie aus dem Ladenlokal hatte vorsorglich das Gebäude verlassen. Der Notarzt untersuchte die vier Familienmitglieder, verletzt war niemand.