Düsseldorf-Gerresheim : Radfahrerin zwei Wochen nach Unfall gestorben

Düsseldorf In Düsseldorf-Gerresheim war Mitte Juli eine Radlerin verunglückt, die die Vorfahrt eines Autofahrers nicht beachtet haben soll. An der Kreuzung waren die Ampeln nach dem Starkregen ausgefallen. Jetzt ist die Frau an den Folgen des Unfalls gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Kreuzung Dreher-/ Torfbruchstraße ist Mitte Juli eine 81-jährige Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist die Frau am 30. Juli im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Am Tag des Unfalls war die Seniorin mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Dreherstraße in Richtung Hellweg unterwegs. Laut Polizei war sie ohne abzubremsen und die Vorfahrtregelungen zu beachten auf die Kreuzung gefahren, an der die Ampeln damals hochwasserbedingt außer Betrieb waren.

Ein Autofahrer, der auf der Torfbruchstraße in Richtung Pöhlenweg fuhr, sah die Radfahrerin zu spät. Die Seniorin wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie muss ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie jetzt verstarb.

(csr)