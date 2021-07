Düsseldorf-Stockum : Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Düsseldorf Bei einem Straßenraub in Düsseldorf-Stockum ist dem Opfer die Armbanduhr gestohlen worden. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Bei einem Straßenraub in der Nacht zu Mittwoch in Stockum haben bislang unbekannte Täter eine Armbanduhr erbeutet. Der 25-jährige Geschädigte blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Nach den beiden Tätern wird gefahndet, die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei war der Geschädigte am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in Höhe Clemens-Brentano-Straße / Mörikestraße von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der Männer hielt den Geschädigten von hinten fest und drückte ihm einen unbekannten spitzen Gegenstand in den Rücken. Der andere forderte den Geschädigten auf, ihm seine Armbanduhr zu übergeben.