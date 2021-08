Hauptbahnhof Düsseldorf : Männer schlagen mit Glasflasche aufeinander ein

Düsseldorf Gleich zu zwei Schlägereien ist es am Düsseldorfer Hauptbahnhof gekommen. In einem Fall schlugen zwei Männer mit einer Glasflasche aufeinander ein. Im anderen Fall wurden Bundespolizisten von einem Betrunkenen attackiert.

Zwei Männer haben sich am Hauptbahnhof mit einer Glasflasche gegenseitig geschlagen. Einem der beiden wurde dann von einem Dritten noch die Geldbörse gestohlen. In einem weiteren Fall hat ein Betrunkener einen Bundespolizisten angegriffen.

Beamte der Bundespolizei trafen am Freitagabend nach dem Hinweis eines Reisenden auf einen Mann, der in Bahnhofsnähe hilflos am Boden lag.