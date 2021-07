Stimme des Düsseldorfer Präsidiums : Polizeisprecher Andreas Czogalla geht in den Ruhestand

Andreas Czogalla (r.) bei einer Pressekonferenz. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Elf Jahre lang war Andreas Czogalla die Stimme des Düsseldorfer Polizeipräsidiums, berichtete über spektakuläre Fälle, nahm Stellung zur Stadtsicherheit. Jetzt geht er in den Ruhestand.

(sg) Als Andreas Czogalla 2001 als stellvertretender Leiter in die Pressestelle des Polizeipräsidiums am Jürgensplatz kam, war der den meisten Journalisten in Düsseldorf längst bekannt. Denn Czogalla kam vom KK11 und hatte in spektakulären Mordfällen die Ermittlungen geleitet.

Dass er seinen letzten großen Fall, den Mord an einer Millionärswitwe in Düsseltal, nicht hatte klären können, nagte zwar an ihm. Für den Wechsel aus dem Kommissariat, das vielen als Königsdisziplin der Polizeiarbeit gilt, in eine Dienststelle, die das polizeiinterne Ansehen nicht eben fördert, sei das aber nicht ausschlaggebend gewesen.

Vielmehr gehört der gelegentliche „Verwendungswechsel“ zu einer guten Polizistenvita, weshalb Andreas Czogalla 2008 auch weiterzog, ins Fachkommissariat für Computerkriminalität, das er für drei Jahre leitete. 2011, als nun erprobter Dienststellenleiter, übernahm er diese Position dann in der Pressestelle.

Der neue: Raimund Dockter. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Einer, mit dem er seither häufig vor die – zwischenzeitlich deutlich gewachsene – Düsseldorfer Medienlandschaft trat, um – überwiegend – Erfolgsgeschichten zu vermelden, war Raimund Dockter. Der leitete beispielsweise die Großrazzia, mit der 2013 Metalldiebstähle in Rath geklärt wurden, fahndete nach Trickbetrügern und Intensivtätern und klärte mit seinem KK33 etliche Autodiebstähle auf.