Düsseldorf-Ludenberg : Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Düsseldorf Bei einem Frontalzusammenstoß in Düsseldorf-Ludenberg sind zwei Personen verletzt worden. Eine Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Ludenberg am Donnerstagmorgen wurden zwei Menschen verletzt. Sie waren mit ihren Pkw frontal zusammengestoßen.

Laut Polizei befuhr ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die Bergische Landstraße in Richtung Knittkuhl, eine 54-Jährige war dort mit ihrem Skoda in Richtung Gräulinger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge im dortigen Kurvenbereich frontal zusammen.

Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bergische Landstraße bis etwa 9.45 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden.