Düsseldorf-Mörsenbroich : Nachbarin beobachtet Einbrecherinnen durch Türspion

Durch den Türspion konnte eine aufmerksame Anwohnerin in Mörsenbroich zwei Frauen bei einem Einbruch in eine Nachbarwohnung beobachten. Noch im Hausflur nahm die Polizei die mutmaßlichen Einbrecherinnen fest.

Zur Mittagszeit am Sonntag hörte die 57 Jahre alte Düsseldorferin verdächtige Geräusche an der Graf-Recke-Straße aus dem Hausflur. Durch ihren Türspion konnte sie dann beobachten, wie zwei Frauen gerade in die gegenüberliegende Wohnung einbrachen.