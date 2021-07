Vorfall in Düsseldorf : Busfahrer bremst für Streifenwagen - Frau leicht verletzt

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Bremsmanöver eines Linienbusses ist eine 78-Jährige in Düsseldorf leicht verletzt worden. Der Fahrer hatte gebremst, um einen Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht vorbei zu lassen.

Eine 78-jährige Düsseldorferin ist am Donnerstagabend bei dem Bremsmanöver eines Linienbusses leicht verletzt worden. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei spontan gebremst, weil sich ein Streifenwagen mit Blaulicht näherte. Dabei sei die Frau gegen eine Sitzbank geprallt.

Der Streifenwagen war demnach um kurz nach 21 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in Oberbilk auf der Mintropstraße in Richtung Ellerstraße unterwegs. Der Linienbus, der bei Grün bereits in die Kreuzung Helmholtzstraße/Ellerstraße eingefahren war, musste abrupt bremsen.