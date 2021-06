Düsseldorf-Unterrath : Auf Flucht vor Verkehrskontrolle Streifenwagen gerammt

Düsseldorf Die Flucht vor der Polizei begann für den Düsseldorfer auf dem Nördlichen Zubringer, führte dann durch Rath und Unterrath und endete zunächst in einer Sackgasse. Dort rammte er einen Polizeiwagen und entkam - wurde kurz darauf aber doch gefasst.

Vor einem zivilen Streifenwagen der Autobahnpolizeiwache Mülheim flüchtet ein 21-jähriger Düsseldorfer durch das Stadtgebiet. Dann saß er plötzlich in der Falle, entkam aber zunächst doch noch.

Das zivile Streifenteam wollte den Fahrer des Audi A6, der mit hoher Geschwindigkeit auf dem Nördlichen Zubringer unterwegs war, anhalten und kontrollieren. An der Anschlussstelle Düsseldorf-Rath verließ der Fahrer im letzten Moment die Autobahn ins Stadtgebiet.

Der Mann ignorierte alle Anhaltezeichen, überholte andere Fahrzeuge rechts und fuhr über mehrere rote Ampeln. In der Sackgasse Wilseder Weg hielt er sein Fahrzeug an. Als die Beamten auf den stehenden Audi zugingen, startete der 21-Jährige den Wagen, rammte den stehenden Streifenwagen, um wieder in Richtung A52 zu flüchten.