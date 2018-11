Düsseldorf-Altstadt : 24-Jähriger nach versuchtem Totschlag an Halloween festgenommen

Düsseldorf In Kooperation mit den Paderborner Kollegen konnte die Düsseldorfer Polizei am Donnerstagabend einen 24-Jährigen festnehmen, der in dringendem Tatverdacht steht, an Halloween einem Mann lebensbedrohliche Stichverletzungen beigebracht zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Ermittlungen zufolge gerieten in der Halloween-Nacht zwei junge Männer auf der Ritterstraße in der Düsseldorfer Altstadt in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und führte letztlich zu einer lebensgefährlichen Messerverletzung bei einem 25-Jährigen.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und es folgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. In einer Vernehmung konnte der Geschädigte den Angreifer namentlich benennen.

Hinweise führten die Ermittler auf die Spur des 24-Jährigen, in Paderborn. Mithilfe eines zivilen Einsatztrupps der Paderborner Polizei gelang es am Donnerstagabend, den Tatverdächtigen festzunehmen. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl lautet auf versuchten Totschlag.

(csr)