Polizei in Düsseldorf : Die wichtigsten Instrumente, um die Altstadt sicherer zu machen

Polizei in Düsseldorf

Düsseldorf Mehr Licht, Kameras, Verbote – Stadt und Polizei haben unterschiedliche Hebel in Bewegung gesetzt, um die Sicherheit in der Altstadt zu erhöhen. Einige davon zeigen bereits Wirkung.

Es gibt kein Allheilmittel, um die Sicherheit in der Altstadt zu verbessern, das betonen Stadtspitze und Polizei immer wieder. Dennoch gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Instrumenten, die schon erprobt wurden oder getestet werden sollen.

1 Licht Der Burgplatz hat bereits seit 2016 ein Flutlicht, das die Polizei nachts einschaltet. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Beleuchtung ein wirksames Mittel ist, um Situationen zu beruhigen und Straftaten vorzubeugen, so die Polizei. Die Stadt Düsseldorf prüft, auch die Promenade auszuleuchten.

3 Anlaufstelle Nach dem Vorbild anderer Städte wie Köln und Bremen wird am Rathausufer 8 eine gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsdienst entstehen. Das soll die Präsenz und Ansprechbarkeit der Einsatzkräfte erhöhen. Der notwendige Umbau soll spätestens im Sommer fertig sein. Die Anlaufstelle soll immer freitags, samstags und vor Feiertagen von 16 bis 1 Uhr besetzt sein.

Sicherheit in der Altstadt

Sicherheit in der Altstadt : „Für die ist Düsseldorf eine Bühne“

5 Verbote Seit knapp drei Monaten gilt an Wochenenden ein Waffenverbot in der Altstadt und am Rheinufer. Auch kleinere Messer sind dann verboten, die Polizei kann anlassIos Verdächtige kontrollieren und Messer sicherstellen. 54 Waffen wurden bislang beschlagnahmt. Die Stadt befürwortet zudem ein örtlich und zeitlich beschränktes Alkoholverkaufs- und -konsumverbot. Dafür wäre allerdings eine Änderung im Landesgesetz nötig – die FDP lehnt das ab.