Düsseldorf/Ratingen : Vermisste Frau aus Rath tot aufgefunden

Eine 74-jährige Frau aus Düsseldof-Rath wurde seit Anfang März vermisst. Am Mittwoch (30. März) wurde sie tot von einem Spaziergänger in einem Waldgebiet in Ratingen-Eggerscheidt aufgefunden. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.