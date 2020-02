Amtsgericht Düsseldorf : Frisch verurteilter Ladendieb langte gleich wieder zu: Haft

Düsseldorf Zwei Mal in einer Woche beim Ladendiebstahl erwischt – vor dem Richter gab es für den Angeklagten nun einen kurzen Prozess.

Als Ladendieb hat ein 26-Jähriger in dieser Woche den Turbo-Gang eingelegt. Am Montagvormittag war er wegen Diebstahls zu einer 900 Euro Strafe verurteilt und auf freien Fuß gesetzt worden. Doch das hat ihn nur kurz beeindruckt. Denn nur zehn Stunden später griff der Mann in einem Supermarkt am Fürstenwall wieder zu. Sechs Bier und vier Schokoladen-Riegel für 8,99 Euro ließ er mitgehen, wurde erwischt – und kam dafür am Freitag zum zweiten Mal vor den Richter.