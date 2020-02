Karneval vor der Kommunalwahl 2020 : So präsentieren sich die Düsseldorfer OB-Kandidaten im Karneval

Foto: dpa/- 14 Bilder So präsentierten sich die Oberbürgermeister-Kandidaten im Karneval.

Alle vier aussichtsreichen Kandidaten haben eine lange Karnevals-Geschichte. Ein Rückblick mit vielen Bildern.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Wer in der Düsseldorfer Politik was werden will, sollte sich an Karneval sehen lassen – diesen Tipp muss man den Bewerbern um das Oberbürgermeister-Amt nicht mehr näher bringen: Alle vier aussichtsreichen Kandidaten für die Wahl am 13. September verfügen nachweislich über umfangreiche Karnevalserfahrung. Ein kleiner Überblick.

Thomas Geisel (SPD) steht bei den Jecken derzeit hoch im Kurs, weil er eine Einigung im Streit um die Erhöhung der Mietpreise in der Rheinterrasse erzielt hat. Überhaupt bescheinigen selbst Kritiker, dass sich der gebürtige Schwabe im Winterbrauchtum gut schlägt. Vor allem die aufwändigen Paarkostüme gemeinsam mit seiner Frau Vera sind in Erinnerung geblieben, etwa als Heidi Klum und Tom Kaulitz oder Berti und Sophia Wollersheim. Als Amtsinhaber ist Geisel fester Teil des Programms der nächsten Woche. An Altweiber werden dem OB im Akkord die Krawatten abgeschnitten, ein Mitarbeiter seines Büros reicht Nachschub. Und an Rosenmontag ist Geisel der Gastgeber der Ehrentribüne vor dem Rathaus und den Empfang im Jan-Wellem-Saal.

Dieser Empfang ist für CDU-Herausforderer Stephan Keller ein bekanntes gesellschaftliches Parkett. In seiner Zeit als Dezernent im Rathaus von 2010 bis 2016 war Keller ebenfalls dabei – und fiel durch Kostüme mit Bezug zu seiner Tätigkeit auf. So tauchte der damalige Verkehrs- und Ordnungsdezernent Keller 2016 als Holzwurm auf, eine Anspielung auf die Schädlinge, die die Balken unter den Schienen für die damals im Bau befindliche Wehrhahn-Linie beschädigt hatten. In einem anderen Jahr kostümierte er sich als Gaslaterne – die Frage, ob und wie die historische Beleuchtung erhalten werden kann, lag in seiner Zuständigkeit. Keller kann sich politisch einen Erfolg für den Straßenkarneval auf die Fahnen schreiben: In Kellers Zeit wurde die Altstadt 2011 zu Karneval erstmals glasfrei – eine Idee, die sich durchgesetzt hat. Seit seinem Wechsel ins Kölner Rathaus hat Keller im Düsseldorfer Karneval gefehlt. Szenekennern zufolge hat das Fest auch in der Domstadt eine größere Bedeutung.

Der Grüne Stefan Engstfeld dürfte der Bewerber mit den meisten gelaufenen Kilometern im Zoch sein: Zwei Mal lief er mit einer Fußgruppe der KG Regenbogen mit, zwei Mal lief (und streckenweise fuhr) er mit dem inklusiven Karnevalsverein „Gemeinsam Jeck“. In beiden Vereinen ist er Mitglied, bei „Gemeinsam Jeck“ war er im Vorstand. Auch bei den Rathaus-Empfängen oder anderen wichtigen Terminen wie der Fernsehsitzung ist er zuverlässig zu finden – oft an der Seite seiner Frau, der ehemaligen Stadtsprecherin Kerstin Jäckel-Engstfeld. Die ist nämlich auch eingefleischte Karnevalistin.

FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bringt dafür die meiste Karnevalsroutine mit: Sie gehörte schon zu den Stammgästen bei den Rathaus-Empfängen, als die Namen ihrer heutigen politischen Konkurrenten noch niemand kannte. Seit Jahren ist auch als Jurorin beim „Tuntenlauf“ aktiv. Inzwischen versucht Strack-Zimmermann – die am kommenden Rosenmontag auf dem Wagen der Prinzengarde mitfährt – den Karneval nach Berlin zu tragen: Gemeinsam mit zwei weiteren rheinischen Bundestagsabgeordneten lädt sie die Mitarbeiter der Fraktion zu einer Karnevalsfeier. Angesichts der Parteikrise nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sagten die Abgeordneten das Fest diesmal allerdings ab. Im Juni soll die Feier nachgeholt werden, sogar mit Kostümen – dann dürften die Blicke der Kollegen im karnevalsskeptischen Berlin noch fragender werden.

Thomas und Vera Geisel als Humphrey Bogart und Marlilyn Monroe. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)