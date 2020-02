Wirtschaft in Düsseldorf : Vallourec-Mitarbeiter demonstrieren gegen Werksschließung in Reisholz

Düsseldorf Das Aus des Standorts Reisholz wurde am Freitag trotz Protesten besiegelt. Konzernchef Philippe Crouzet sprach vor den Mitarbeitern, ihm schallten Buh-Rufe entgegen. Der Betriebsrat erklärte, wie das Werk aus seiner Sicht hätte gerettet werden können.

Kurz vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung haben hunderte Mitarbeiter von Vallourec gegen die Schließung des Werkes in Reisholz demonstriert – vergeblich. Das Gremium bestätigte am Freitagmittag, dass der 121 Jahre alte Standort Ende Juni geschlossen wird . Der Vorstandschef des französischen Mutterkonzerns, Philippe Crouzet, war zuvor vor die Mitarbeiter getreten und hatte die Entscheidung als schmerzhaft, aber unvermeidlich bezeichnet. Vallourec-Deutschland-Chef Dirk Bissel sprach von einem „schwierigen Tag für alle“ und entschuldigte sich bei den Mitarbeitern. Man werde für alle 300 Betroffenen Lösungen finden, etwa an den anderen deutschen Standorten. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.

Arbeitnehmervertreter warfen dem Management Versäumnisse vor und fürchten, dass auch dem Standort in Rath Probleme drohen. „Dem Management fehlt es grundsätzlich an zukunftsweisenden Konzepten für eine langfristige Sicherung der Arbeitsplätze und den Erhalt der Standorte in Deutschland sowie der Sicherung der industriellen Basis in Europa“, heißt es im Statement der IG Metall dazu.